Han blir ny vd för Stenfastigheter

Bolag Rickard Borendal tar över som vd för bolagen i fastighetsgruppen Stenfastigheter. Den tidigare ekonomichefen tar över när grundarna Anders och Björn Gidefjord lämnar sina vd-poster för Varbergs Stenfastigheter respektive Stenporten Fastigheter.

Anders och Björn Gidefjord grundade år 1995 Varbergs Stenfastigheter, varifrån Anders Gidefjord nu efter 29 år lämnar som vd. Björn Gidefjord lämnar som vd för Stenporten Fastigheter. Ny vd för de båda koncernerna är Rickard Borendal, tidigare ekonomichef under tio år.



Fastighetsgruppen Stenfastigheter utgörs av de två separata koncernerna Varbergs Stenfastigheter och Stenporten Fastigheter, gemensamt förvaltade under varumärket Stenfastigheter innehållande cirka 1 100 lägenheter och ett tjugotal kommersiella fastigheter i Storgöteborg, Varberg och Falkenberg.



Per-Anders Karlsson har den 1 oktober efterträtt Rickard Borendal som ny ekonomichef.



Stenfastigheter har under 2023 genomfört ett halvdussin transaktioner med försäljningar av bostadsfastigheter i Storgöteborg, följt av köp i Varberg och Falkenberg av både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter.

