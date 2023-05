1245 Broadway är nu uthyrt till hälften. Bild: Michael Young

Hälften uthyrt i Corems New York kontor

Uthyrning Corem har tecknat ytterligare ett hyreskontrakt avseende cirka 605 kvadratmeter kontorsyta i projektfastigheten 1245 Broadway i New York. Hyresgästen, ett finans- och teknikföretag, kommer att flytta in under det första kvartalet 2024 och hyrestiden är 5 år.

1245 Broadway, en kontorsbyggnad om totalt 23 våningar belägen i hörnet av Broadway och 31st Street på Manhattan, är Corems största pågående projekt och utvecklas i samarbete med GDS Development Management (GDSNY). 1245 Broadway har designats av Skidmore, Owings & Merrill och har arkitektoniska fasadelement av platsgjuten betong, en privat klubb, cateringservice och panoramautsikt över Manhattan. Byggnaden certifieras enligt LEED Gold och erbjuder kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system.



– Vi är glada att välkomna ytterligare ett strategiskt teknik- och finansbolag till 1245 Broadway. Hyresgästmixen i fastigheten fortsätter att mogna och diversifieras, och befäster 1245 Broadway som film-, media- och teknikhuvudkontor på Manhattan, säger Eva Landén, Corems VD.



Det totala årliga kontraktsvärdet för Corems samtliga hittills tecknade hyresavtal i USA uppgår till cirka 13 miljoner dollar. I och med denna uthyrning är 54 procent av den uthyrningsbara ytan i 1245 Broadway nu uthyrd.

