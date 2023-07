Yta.se ser nu framemot en accelerering av marknadsplatsen för flexibla kontor. Bild: yta.se

Global jätte förvärvar svensk marknadsplats för coworking

Transaktioner The Instant Group, världens största globala plattform för flexibla arbetsplatser, har förvärvat yta.se för att ingå i The Instant Groups portfölj av globala marknadsplatser. Förvärvet bygger på The Instant Groups position som världens största datadrivna plattform för flexibla arbetsplatser som täcker 168 länder och över 5500 städer globalt.

Sverige är en av Europas snabbast växande marknader för coworking, kontorshotell och andra flexibla arbetsplatser med en efterfrågan som växt 98 procent år över år, och där coworking under 2022 stod för 3.5 procent av det totala kontorsutbudet i Stockholm.



Yta.se grundades av Viktor Söderström och Tim Andersson 2014 och är idag ledande förmedlare av flexibla arbetsplatser i Sverige, med över 250 miljoner kronor genererat i årliga hyresintäkter för operatörerna och över 500 företag förmedlade till coworking.



Yta.se driver en publik marknadsplats med över 8000 kontorsrum på coworking och kontorshotell, vilket gör det till den mest omfattande jämförelsetjänsten i Sverige som nu ska expandera till övriga Norden.



Tim Rodber, vd för The Instant Group säger att de har identifierat Norden som en viktig och snabbt växande marknad för flexibla arbetsplatser.

– Viktor Söderström, Tim Andersson och teamet på yta.se har verkligen imponerat på oss med deras förmåga att kapitalisera på den tillväxten samt deras ambitiösa tillväxtplaner. Tillsammans ska vi expandera The Instant Groups globala avtryck samtidigt som vi hjälper yta.se vidareutveckla sin plattform, där Sverige kommer att agera som språngbräda till övriga Norden. Vårt gemensamma mål är att utöka andelen yta som är tillgänglig för coworking och andra produkter inom flexibla kontor, säger han.



Viktor Söderström, medgrundare och vd till yta.se;

– Som marknadsledande i Sverige på flexibla kontor ser vi fram emot att fortsätta vår resa med att utveckla yta.se och vårt varumärke som en del av Instant Groups portfölj. Att arbeta tillsammans med ledningen på Instant Group kommer möjliggöra att vi kan accelerera vår expansion och utöka vårt befintliga utbud och tjänster till kunder och partners.



Under det kommande året kommer yta.se fortsätta sin expansion genom att lansera sin tjänst i resten av Norden.

