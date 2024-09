Michael Moschewitz. Bild: Genova

Genova uppdaterar strategi och mål

Bolag Styrelsen i Genova har uppdaterat bolagets strategi och mål, samt har antagit en förändrad utdelningspolicy. Samtidigt tas bolagets operativa mål bort. Enligt den förändrade utdelningspolicyn ska minst en tredjedel av förvaltningsresultatet delas ut till aktieägarna kvartalsvis.

För att än bättre tillvarata Genovas erfarenhet och kompetens inom olika segment på fastighetsmarknaden har styrelsen beslutat att bolagets begränsningar i form av operativa mål ska utgå. Därmed ökar bolagets flexibilitet för ökat värdeskapande för aktieägarna, där förutsättningarna för lönsam tillväxt bedöms som bäst. Genova har historiskt bevisat sig ha en särskilt god förmåga att just löpande anpassa verksamheten för stärkt lönsamhet.



Genova avser att kombinera och växa lönsamt inom sina befintliga affärsområden förvaltning, stadsutveckling, projektutveckling och fastighetstransaktioner. Vidare ska bolaget i större utsträckning utvärdera försäljning av byggrätter och därmed realisera den starka värdeutvecklingen i byggrättsportföljen. Frigjort kapital ska återinvesteras i högavkastande fastigheter eller kassaflödesfastigheter med utvecklingspotential för att stärka intjäning och kassaflöden.



Styrelsen har beslutat om en förändrad utdelningspolicy, då det givet bolagets prognoser bedöms finnas löpande utrymme för utdelning till aktieägarna. Genovas målsättning är att från och med årsstämman 2025 lämna utdelning till aktieägarna som minst uppgår till en tredjedel av förvaltningsresultatet per år, såvida bolagets finansiella ställning inte motiverar något annat. Utdelningen ska utbetalas kvartalsvis.



Genovas operativa mål för pågående byggnation, andel hyresintäkter från samhällsfastigheter och bostäder samt fastighetsvärde utgår.



Belåningsgraden ändras till att beräknas som andel av totala tillgångar justerat för likvida medel och ska över tid understiga 55 procent. Tidigare begränsning beräknades som andel av fastighetsvärdet och uppgick till 65 procent.



– Genovas breda kompetens inom både fastigheter och finans har tillsammans med ett gott affärsmannaskap över tid skapat en stark tillväxt till begränsad risk. Både substansvärde och förvaltningsresultat per aktie har ökat kraftigt sedan 2017. I den uppdaterade strategin tar vi fasta på Genovas förmåga att löpande anpassa verksamheten, fånga affärsmöjligheter och därmed stärka lönsamheten, säger Michael Moschewitz, vd för Genova, och fortsätter:



– Genova har idag en stabil balansräkning, en balanserad kapitalstruktur och goda förutsättningar för fortsatt värdeskapande och ökad intjäning. Mot denna bakgrund har styrelsen även fattat beslut om att införa utdelning till aktieägarna.



Genovas övriga finansiella mål och riskbegränsningar är oförändrade. Bolaget ska alltså fortsatt uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie om minst 20 procent (inklusive eventuella värdeöverföringar till aktieägarna) över en konjunkturcykel. Man ska också uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie (före utdelning) om minst 20 procent över en konjunkturcykel. Dessutom ska soliditeten fo0rtfarande över tid uppgå till minst 35 procent och räntetäckningsgraden över tid överstiga 2,0 gånger.

Ämnen