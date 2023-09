Genestas blivande logistikanläggning utanför Köpenhamn. Bild: Genesta Logistics Property

Genesta köper 20 600 kvadratmeter logistik i Danmark

Bygg/Arkitektur Genesta utökar sin logistikportfölj och köper en 20 600 kvadratmeter stor logistikfastighet under uppförande i Solrød, 25 minuter söder om Köpenhamn. Det är en off-market affär med Logistic Contractor A/S, som är en del av Wästbygg Gruppen. Det är Genestas sjätte logistikförvärv på två år.

– Vi är glada över förvärvet som passar perfekt in i vår fondstrategi. Tillsammans med Logistic Contractor kommer vi utveckla en imponerande logistikanläggning i ett utmärkt läge, säger David Neil, Genestas vd.



Fastigheten ligger i Solrød vid E20, och erbjuder last-mile leveranser till Köpenhamn, samt effektiva förbindelser till både Sverige och övriga Europa. Byggnaden utvecklas med stort hållbarhetsfokus i linje med EU taxonomin och miljöcertifieringen BREEAM med mål att nå nivån Excellent. När fastigheten står klar kan Genesta erbjuda framtidsriktade företag en hållbar, modern och effektiv logistikanläggning i ett av Nordens mest eftertraktade logistiklägen.



Förberedande markarbete och detaljprojektering inleds redan i höst och Genesta övertar fastigheten i slutet av 2024, cirka ett år efter byggstart.



– Det känns mycket positivt att vi fått ytterligare ett uppdrag av Genesta. Under hösten kommer vi att överlämna Enköping Logistikcenter, en 80 000 kvadratmeter stor logistikanläggning till dem. Även om den här byggnaden inte är lika stor, är den snarlik i sin utformning säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor.



Genesta har sen tidigare logistikfastigheter i Örebro, Enköping, Jönköping. Ljungby och Brunna.



Rådgivare under förvärvet var PwC och Lundgrens.

Ämnen