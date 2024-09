Fredrik Sjudin och Ulrika Danielsson. Bild: Marie Ullnert och Castellum

Fredrik Sjudin slutar som CFO för Platzer – Ulrika Danielsson kliver in som tf

Bolag Fredrik Sjudin har valt att avsluta sin anställning som CFO på Platzer Fastigheter. Ulrika Danielsson tillträder rollen som tillförordnad CFO från och med den 11 september.

Fredrik Sjudin, CFO på Platzer Fastigheter, har valt att avsluta sin anställning efter sex år på Platzer för att ta sig an nya utmaningar utanför bolaget. Fredrik Sjudin har varit medlem i koncernledningen. Han kommer att vara tillgänglig för bolaget under sin uppsägningstid för att säkerställa kontinuitet och pågående arbete.



En rekryteringsprocess inleds nu för att utse en efterträdare.

– Jag vill tacka Fredrik för hans bidrag till utvecklingen av det Platzer vi har idag. Med sin analytiska förmåga, noggrannhet och engagemang har han bidragit i bolagets tillväxtresa. Jag önskar honom all lycka till i framtida åtaganden, säger Johanna Hult Rentsch, vd för Platzer.



Ulrika Danielsson, tidigare CFO på Castellum och Atrium Ljungberg, tillträder rollen som tillförordnad CFO från och med den 11 september.

