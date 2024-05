Olof Andersson, vd Trianon. Bild: Trianon

Fortsatt ökat förvaltningsresultatet för Trianon

Bolag Fastighetsbolaget Trianon kan visa upp ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period 2023. – Detta trots att endast cirka 50 procent av de förhandlade hyreshöjningarna på bostäder har intäktsförts under första kvartalet, säger vd Olof Anderson.

Under första kvartalet 2024 ökade Trianons hyresintäkter med 1 procent och driftsöverskottet med 7 procent. Överskottsgraden uppgick till 64 procent mot förra årets 59.



Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 35,1 miljoner kronor mot föregående års 31,4. Periodens resultat uppgick till 47,4 miljoner kronor motsvarande ett resultat per aktie om 0,24 kr per aktie både före och efter utspädning.



Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -28,1 Mkr (-9,2). Värdeförändring derivat uppgick till 53,4 Mkr (-20,6).



Några väsentliga händelser under kvartalet:

Nettouthyrning om 7,6 Mkr och nya hyresavtal tecknade med Normal i Entré och Clas Ohlson i Burlöv Center.

Ökade räntesäkringar höjer säkringsgraden till 94 procent och ökar räntebindningen till 3,5 år.

Hyresförhandlingarna i Malmö slutfördes och innebär hyreshöjningar om 5,3 procent för 2024 och ytterligare 4,9 procent för 2025. Endast cirka 50 procent av de förhandlade hyreshöjningarna på bostäder har intäktsförts under första kvartalet.



– En stark start på året kombinerat med den framgångsrika nyemissionen och räntesäkringarna gör att vi står väl rustade för nya affärer. Transaktionsmarknaden har börjat ta fart och vi ser prognoser om sänkta räntor, vilket sammantaget ger stabila fastighetsvärden. Därtill har vi en positiv nettouthyrning, ökade hyresintäkter, god kostnadskontroll och ett engagerat team. Allt detta gör att jag har en mycket positiv syn på framtiden, skriver vd Olof Andersson i rapporten.

