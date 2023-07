Bild: SBB

Fitch sätter SBB:s kreditbetyg på negativ bevakning

Bolag Kreditvärderingsinstitutet Fitch har placerat SBB:s kreditbetyg BB+ under en så kallad Rating Watch Negative, vilket innebär en bevakning för en eventuell sänkning, det framgår av ett pressmeddelande.

"Rating Watch Negative" reflekterar en ökad finansieringsrisk, och en risk kring genomförandet med att få in intäkter från avyttringar, vilket har försvårats av att vissa obligationsägare har hävdat att det kan bryta mot kovenanterna, skriver kreditvärderingsinstitutet i pressmeddelandet.



"Fitch beräknar att SBB:s befintliga likviditet täcker planerade återbetalningar av lån under de kommande tolv månaderna", skriver Fitch.



För att täcka låneförfall under de kommande 12-24 månaderna på omkring 17,7 miljarder kronor är SBB beroende av att få in intäkter från avyttringar, konstaterar Fitch.



SBB-ledningen har aviserat planer på att slutföra avyttringen av Educo i slutet av juli, vilket enligt Fitch därmed skulle minska bolagets finansiella risk avsevärt.



Fitch räknar med att ta bort sin bevakning "Rating Watch Negative" förutsatt att SBB:s skuldrefinansieringsrisk i slutet av augusti 2023 har minskat avsevärt, skriver man vidare i pressmeddelandet.

Ämnen