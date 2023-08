Fastpartner tecknar tioårigt hyresavtal med Aftén Bil

Flygbild över Explore Arlandastad. Bild: Arlandastad Group

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett tioårigt hyresavtal avseende 2 773 kvadratmeter i Arlandastad med Aftén Bil AB. Lokalen inrymmer butiksytor för försäljning samt verkstadsdelar för service.

Etableringen av den nya bilhallen är ett viktigt steg i Aftén Bils strategi att expandera sin verksamhet i Storstockholm och blir ett försäljningsställe för bland annat Volkswagen. Arlandastad ligger strategiskt beläget mellan Stockholm och Uppsala samt väldigt nära det trafikintensiva Arlanda flygplats.



– Vi fortsätter vår satsning och Arlandstad ligger strategiskt bra till och det är en modern bilhall, säger Johan Aftén på Aftén Bil.



– Det är glädjande att Aftén Bil har valt att satsa hos oss i Arlandastad, säger Fredrik Backlund, uthyrare på Fastpartner.

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.



Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.



We own commercial properties of all kinds, includ...

