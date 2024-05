Fastpartner hyr ut till First Hotel

Bild: iStock

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Hotell Stockholm North gällande ett hotell i Upplands Väsby. Hotellet med 152 rum innefattar barception, gym och konferensdel.

Hotell Stockholm North har skrivit avtal med First Hotels, och blir därmed kedjans sjätte hotell i Stockholmsregionen. Hotellet kommer att öppna under juni månad.

– Vi är mycket glada och stolta över att tillsammans med Fastpartner etablera ett nytt First Hotel. Som en del av First-familjen får vi utnyttja genomslagskraften hos en stor hotellkedja samtidigt som vi också får fokusera på vår unika identitet och lokala prägel, säger Mattias Karlsson, vd på Hotell Stockholm North.



Hotellet ligger i Fastpartners fullservicefastighet J12 Upplands Väsby, mitt emellan Arlanda och Stockholm, och erbjuder 152 rum i nordisk design i olika storlekar, inklusive lägenheter med pentry. Hotellet erbjuder också fina och ljusa konferensrum, med kapacitet upp till 150 personer samt ett stort och välutrustat gym och parkering.

– Jag är väldigt glad över att First Hotel valt J12 Väsby för sin nästa hotelletablering. Hotellet kommer att ha en positiv inverkan på det lokala näringslivet och öka antalet besökare till området, säger Fredrik Backlund, uthyrare på Fastpartner.

