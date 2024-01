Idag stänger anmälan till klassiska Fastighetsmarknadsdagen Östergötland som hålls i Värmekyrkan på onsdag den 24 januari. Säkra din plats nu!

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland: Anmälan stänger i dag – här är talarna och programmet

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Nästa onsdag, den 24 januari, är det dags för den klassiska mötesplatsen för fastighetsbranschen i Östergötland – Fastighetsmarknadsdagen Östergötland i Värmekyrkan, Louis De Geer i Norrköping. Anmälan stänger i dag fredag – säkra din plats nu.

Det är på Branschens mötesplats i Östergötland du träffar branschkollegorna och kickstartar fastighetsåret 2024 tillsammans!

Det är i Värmekyrkan i Norrköping du skaffar dig ett försprång in i fastighetsåret 2024!



Säkra din plats här! (Utnyttja vår grupprabatt, gå tre betala för två, ange "3 för 2" i rutan Kampanjkod).



Under dagen bjuds det som vanligt på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



Se programmet här.



Moderator är professionella och populära Åsa Lindell och hon har fastighetsnestorn Ingemar Rindstig som expertkommentator vid sin sida under dagen.



Se de medverkande talarna här.



Seminariet efterföljs av ett trevligt branschmingel som ingår för deltagarna.



Fastighetsmarknadsdagen Östergötland är branschens egen mötesplats i Östergötlandsregionen. Den arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News i samarbete med Norrköpings kommun. Partnerföretag är InPlace – läs mer om dem här.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

