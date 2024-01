Anki Nilsson, Kristina Edlund, Louis Felldin, Maria Sayeler, Sophia Jarl och Stefan Eriksson utgör visionspanelen på Fastighetsmarknadsdagen Östergötland nästa onsdag i Värmekyrkan på Louis De Geer i Norrköping. Anmälan stänger nu på fredag så säkra din plats i dag!

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland: Nyckelpersonerna om visionerna för regionen

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Nästa onsdag, den 24 januari, är det dags för den klassiska mötesplatsen för fastighetsbranschen i Östergötland – Fastighetsmarknadsdagen Östergötland i Värmekyrkan, Louis De Geer i Norrköping. Under dagen får du bland annat lyssna till några av Norrköpings och Linköpings nyckelpersoner i ett samtal om hur visionerna för regionen ser ut. Anmälan stänger i övermorgon fredag – säkra din plats nu.

Med stora ekonomiska utmaningar kämpar många kommuner med sina kärnuppdrag inom förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Inget undantag bland Östergötlands jättar. Men bortom det, hur jobbas det med att på lång sikt locka personer och näringsliv till regionen? Hur ska städerna växa och göras attraktiva för privatpersoner och näringsliv?

Tunga beslutsfattare och representanter för kommunerna presenterar sina respektive målbilder.

Talarna är:

- Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande, Linköping

- Stefan Erikson (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Linköping

- Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande, Norrköping

- Louise Felldin, näringslivsdirektör, Linköping

- Anki Nilsson, enhetschef, näringsliv/externa relationer, Norrköping

- Maria Sayeler (S), kommunalråd, Norrköping



Det är på Branschens mötesplats i Östergötland du träffar branschkollegorna och kickstartar fastighetsåret 2024 tillsammans!

Se programmet här.



Under dagen bjuds det som vanligt på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



Se de medverkande talarna här.



Moderator är professionella och populära Åsa Lindell och hon har fastighetsnestorn Ingemar Rindstig som expertkommentator vid sin sida under dagen.



Seminariet efterföljs av ett trevligt branschmingel som ingår för deltagarna.



Fastighetsmarknadsdagen Östergötland är branschens egen mötesplats i Östergötlandsregionen. Den arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News i samarbete med Norrköpings kommun. Partnerföretag är InPlace - läs mer om dem här.

