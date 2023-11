Du möter Johan Karlsson, vd för Slättö, i en exklusiv intervju på klassiska Fastighetsmarknadsdagen Östergötland den 24 januari i Värmekyrkan i Norrköping. Bild: Istock/Slättö

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland: Johan Karlsson – från fastighetsskötare till fastighetsstjärna

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Den 24 januari är det dags för den klassiska mötesplatsen för fastighetsbranschen i Östergötland – Fastighetsmarknadsdagen Östergötland i Värmekyrkan, Louis De Geer i Norrköping. I en av programpunkterna får vi en exklusiv intervju med fastighetsprofilen och Norrköpingssonen Johan Karlsson, som bland annat byggt upp Slättö Förvaltning.

När Johan Karlsson studerade affärsjuridik jobbade han extra som fastighetsskötare. Av en slump hamnade han i branschen via ett projekt utanför Stockholm. För tio år sedan startade han Slättö Förvaltning som sedan dess stått för en imponerande tillväxtresa – även utanför Sveriges gränser. Affärer för över 30 miljarder kronor har gjorts. Hur ser Norrköpingssonen på de gynnsamma åren som har varit och den utmanande tid som marknaden nu befinner sig i? Och vad är planerna framåt? Möt Johan Karlsson, vd på Slättö förvaltning, på klassiska Fastighetsmarknadsdagen Östergötland den 24 januari i Värmekyrkan i Norrköping.



Under dagen bjudes det som vanligt på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



Moderator är professionella och populära Åsa Lindell och hon har expertkommentator Ingemar Rindstig vid sin sida under dagen.



Seminariet efterföljs av ett trevligt branschmingel.



Fastighetsmarknadsdagen Östergötland är branschens egen mötesplats i Östergötlandsregionen. Den arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News i samarbete med Norrköpings kommun.

