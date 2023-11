Alexandra Stråberg, Ingemar Rindstig och Ulrika Lindmark står för en trio tunga analyser på Branschens mötesplats i Östergötland den 24 januari.

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland: Branschens bästa analyser – för kloka beslut i en snårig omvärld

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Den 24 januari är det dags för den klassiska mötesplatsen för fastighetsbranschen i Östergötland – Fastighetsmarknadsdagen Östergötland i Värmekyrkan, Louis De Geer i Norrköping. Dagen inleds med en serie tunga analyser för att ge dig de bästa verktygen för kloka affärsbeslut framöver. Säkra din plats i dag!

Dagen inleds med en internationell utblick signerad fastighetsnestorn Ingemar Rindstig som också är dagens sidekick:

Inledning: Pengarnas väg över fastighetsvärlden

När affärerna på fastighetsmarknaden blir allt färre – är det då guldläge för internationella investerare att slå till i Sverige? Hur rör sig kapitalet nu och hur ser det ut framåt? Varifrån kan vi komma att se de stora inflödena framöver?



Därefter tar vi en titt på det makroekonomiska läget ihop med Länsförsäkringar Banks chefsekonom Alexandra Stråberg:

Analys – det makroekonomiska läget

Trots flera räntehöjningar så dämpas inte inflationen i den takt Riksbanken önskar. Utmaningarna i dag är helt annorlunda jämfört med tidigare kriser. Vad behöver var och en tänka på framöver när den ekonomiska verkligheten ser ut som den gör?





Och slutligen tar vi en titt på läget i de olika segmenten i en analys av Newsecs analyschef Ulrika Lindmark:

Analys – fastighetsmarknaden i dag

Hur ser fastighetsmarknaden för dagen ut? Vilka är trenderna? Vilka stora affärer kommer att kunna göras på en marknad där köpare och säljare under hela fjolåret haft stora problem att mötas? Här får ni en initierad inblick över vad vi kan vänta oss på transaktionsmarknaden under året.





Det är på Branschens mötesplats i Östergötland du träffar branschkollegorna och kickstartar fastighetsåret 2024 tillsammans!

Det är i Värmekyrkan i Norrköping du skaffar dig ett försprång in i fastighetsåret 2024!



Under dagen bjudes det som vanligt på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



Moderator är professionella och populära Åsa Lindell och hon har alltså Ingemar Rindstig vid sin sida under dagen.



Fastighetsmarknadsdagen Östergötland är branschens egen mötesplats i Östergötlandsregionen. Den arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News i samarbete med Norrköpings kommun.



