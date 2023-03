Fastighetsägarna erbjuder stipendium på 30 000 kronor. Bild: Fastighetsägarna

Fastighetsägarna delar ut stipendium

Göteborg Fastighetsägarna GFR utlyser med start 2023 ett uppsatsstipendium på 30 000 kronor. Syftet är att uppmuntra studenter att intressera sig för fastighetsbranschens frågor.

Fastighetsbranschen utgör samhällets infrastruktur och är en av Sveriges största och viktigaste branscher. I en föränderlig omvärld är branschen ständigt i behov av nya kunskaper. Fastighetsägarna GFR har därför beslutat sig för att instifta ett uppsatsstipendium på 30 000 kronor. Uppsatsen ska ha en tydlig koppling till fastighetsbranschens verksamhet och vara skriven under perioden 1 januari till 31 juli 2023.



– Vi hoppas att stipendiet ska få fler studenter att intressera sig för fastighetsbranschens frågor. De är mångfacetterade, intressanta och komplexa. Som branschorganisation engagerar vi oss i allt från stadsutveckling och hyresmarknadens funktionssätt till skatter, energi- och trygghetsfrågor. Det finns många intressanta frågeställningar säger Rikard Ljunggren, vd på Fastighetsägarna GFR.



Tänkbara uppsatsämnen skulle exempelvis kunna vara hyresregleringens effekter, en analys av plan- och bygglagen eller en utvärdering av trygghetsskapande åtgärder i bostadsområden. Detta är dock bara uppslag. Med tanke på bredden i fastighetsbranschens verksamhet är det i praktiken enbart fantasin som sätter gränser.



Kriterier för att kunna söka stipendiet

Uppsatsen har en tydlig koppling till fastighetsbranschens verksamhet

Uppsatsen är skriven under perioden 1 januari till 31 juli 2023

Uppsatsen är på kandidat-, magister- eller masternivå.

Uppsatsen är kopplad till ett lärosäte inom Fastighetsägarna GFR:s geografiska område.



Studenter från samtliga akademiska discipliner är välkomna att söka stipendiet. Uppsatsen ska dock vara skriven på ett lärosäte som ligger i Fastighetsägarna GFR:s region. Stipendiet finansieras av Fastighetsägarnas projektmedelsfond.



Lista över aktuella lärosäten:

Chalmers tekniska högskola

Göteborgs universitet

Högskolan i Borås

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Jönköping

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst

Karlstads universitet

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet



Vinnaren kommer att presenteras under hösten 2023. Stipendiesumman kan komma att delas mellan flera. Mottagaren förväntas presentera uppsatsen vid ett seminarium samt medverka i Fastighetsägarnas interna mediekanaler.

