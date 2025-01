Joakim Efraimsson lämnar som vd. Bild: Wästbygg

Vd:n lämnar Wästbygg

Karriär Joakim Efraimsson har på egen begäran valt att lämna sitt uppdrag som Wästbygg ABs vd och därmed också sin plats i koncernledningen, för att anta nya utmaningar utanför koncernen.

Joakim Efraimsson kommer att vara kvar i bolaget under sin uppsägningstid. Processen med att hitta en ny vd för Wästbygg AB inleds omgående.

– Jag har varit anställd i koncernen sedan 2010 så det är såklart med dubbla känslor jag lämnar. Där branschen och bolaget nu befinner sig är det dock rätt tidpunkt för en ny vd att kliva in. Jag kommer givetvis att sakna alla kollegor jag har lärt känna under åren, men är redo för nya utmaningar, säger Joakim Efraimsson, vd Wästbygg AB.

– Att Joakim lämnar känns givetvis tråkigt och jag vill passa på att tacka för hans bidrag under alla år som anställd. Vi kommer nu att blicka framåt och säkerställa att vi får in ett nytt ledarskap som kan ta sig an uppdraget med att återskapa Wästbygg ABs lönsamhet och skapa ett bolag som är rätt rustat för rådande marknadsläge, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef.

