Sverker Källgården, vd Nivika. Bild: Nivika

Nivika förvärvar kommersiell fastighet

Transaktioner Nivika har tillträtt fastigheten Habo Kämparp 1:23, tillhörande förvaltningsområde Jönköping. Fastigheten omfattar totalt 1 510 kvadratmeter uthyrningsbar yta och underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 17 miljoner kronor. Fastigheten är fullt uthyrd, årligt hyresvärde uppgår till 1,1 miljoner kronor.

Förvärvet finansieras dels med eget kapital, dels med återköpta B-aktier enligt bemyndigande. Nivika kommer också att utnyttja den befintliga byggrätten på fastigheten för att uppföra en ny byggvaruhandel åt Jem & Fix med en kontraktstid om tio år och en årshyra om 1,4 miljoner kronor.

– Förvärvet är i linje med vår strategi och vår lokala närvaro möjliggör styckvisa affärer på enskilda marknader. Med starka hyresgäster och attraktiv direktavkastning bidrar förvärvet till att stärka kassaflödet för ett långsiktigt värdeskapande säger Sverker Källgården, vd för Nivika Fastigheter AB.



Styrelsen i Nivika har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 februari 2024, beslutat att överlåta 42 553 egna B-aktier i Nivika, 29 787 aktier till MM Investment i Habo AB, MM, och 12 766 aktier till K Trading Habo AB, KTH, till ett pris om 47 kronor per aktie, totalt cirka två miljoner kronor. Överlåtelsen slutfördes den 14 januari 2025. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna överlåts som en del av köpeskillingen avseende Nivikas förvärv av Habo Kämparp 1:23 via bolagsförvärv, där MM och KTH är säljare.



Priset per aktie är baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med MM och KTH och motsvarar en premie om 26 procent jämfört med stängningskursen för Nivikas B-aktier på Nasdaq Stockholm den 13 januari 2025. Efter överlåtelsen innehar Nivika 1 115 420 egna B-aktier.

Ämnen