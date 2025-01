Boneo presenterar siffror på var visningarna i Sverige ökat mest. Bild: Boneo

Här ökade bostadsintresset mest i Sverige – topp 10 kommuner med flest visningsanmälningar

Bostäder Bostadsportalen Boneo har analyserat data från 2024 och listat de kommuner i Sverige med störst ökning av bostadsvisningsanmälningar jämfört med 2023. På den nationella listan toppar Lidköping, Lycksele, Olofström och Vaxholm – kommuner där bostadsintresset har ökat markant jämfört med året innan.

Under 2024 ökade antalet personer som anmälde sig till bostadsvisningar markant jämfört med 2023, vilket visar på ett ökat intresse för att köpa bostad och en mer aktiv bostadsmarknad med fler spekulanter jämfört med föregående år. I genomsnitt för hela landet ökade antalet personer som anmält sig till visning per bostadsrätt med 48 procent jämfört med 2023, medan ökningen för villor var 78 procent under samma period.



– Baserat på antalet visningsanmälningar per objekt till salu ser vi att intresset för att köpa ny bostad verkligen ökade under 2024 jämfört med året innan. Den största procentuella ökningen av visningsanmälningar skedde under årets sista sex månader, vilket tyder på att det ökade intresset för att gå på visning och köpa bostad tog fart först mot slutet av året. Denna trend fortsätter sannolikt nu in i 2025 och pekar mot en ännu mer aktiv bostadsmarknad – med fler spekulanter och köpare än under 2024, säger Fredrik Engdahl, vd på Boneo.



TOPPLISTA: Kommunerna i Sverige med störst ökning av visningsanmälningar för villor

Under 2024 jämfört med 2023

Lidköping: +541% – i snitt 14,1 visningsanmälningar per objekt

Kiruna: +479% – i snitt 5,9 visningsanmälningar per objekt

Vaxholm: +426% – i snitt 6,4 visningsanmälningar per objekt

Herrljunga: +300% – i snitt 3,4 visningsanmälningar per objekt

Ydre: +298% – i snitt 3,9 visningsanmälningar per objekt

Ragunda: +290% – i snitt 4,4 visningsanmälningar per objekt

Härjedalen: 290% – i snitt 3,7 visningsanmälningar per objekt

Haninge: +270% – i snitt 4,4 visningsanmälningar per objekt

Mölndal: +264% – i snitt 11,3 visningsanmälningar per objekt

Uppsala: +235% – i snitt 8,4 visningsanmälningar per objekt



TOPPLISTA: Kommunerna i Sverige med störst ökning av visningsanmälningar för bostadsrätter

Under 2024 jämfört med 2023

Lidköping: +275% – i snitt 4,9 visningsanmälningar per objekt

Lycksele: +246% – i snitt 7,4 visningsanmälningar per objekt

Olofström: +175% – i snitt 3,4 visningsanmälningar per objekt

Halmstad: +139% – i snitt 3,5 visningsanmälningar per objekt

Oskarshamn: +137% – i snitt 3,7 visningsanmälningar per objekt

Lindesberg: +126% – i snitt 5,6 visningsanmälningar per objekt

Boden: +124% – i snitt 3,1 visningsanmälningar per objekt

Mölndal: +121% – i snitt 4,3 visningsanmälningar per objekt

Klippan: +121% – i snitt 2,7 visningsanmälningar per objekt

Säter: +117% – i snitt 3,1 visningsanmälningar per objekt



TOPPLISTA: Kommunerna i Stockholms län med störst ökning av visningsanmälningar för villor

Under 2024 jämfört med 2023

Vaxholm: +426% – i snitt 6,4 visningsanmälningar per objekt

Haninge: +270% – i snitt 4,4 visningsanmälningar per objekt

Stockholm: +233% – i snitt 7,9 visningsanmälningar per objekt

Nacka: +207% – i snitt 6,2 visningsanmälningar per objekt

Järfälla: +171% – i snitt 4,5 visningsanmälningar per objekt

Norrtälje: +155% – i snitt 5,3 visningsanmälningar per objekt

Södertälje: +140% – i snitt 2,6 visningsanmälningar per objekt

Danderyd: +138% – i snitt 6,2 visningsanmälningar per objekt

Sundbyberg: +125% – i snitt 6,0 visningsanmälningar per objekt

Sigtuna: +116% – i snitt 5,6 visningsanmälningar per objekt



TOPPLISTA: Kommunerna i Stockholms län med störst ökning av visningsanmälningar för bostadsrätter

Under 2024 jämfört med 2023

Vaxholm: +112% – i snitt 2,6 visningsanmälningar per objekt

Norrtälje: +106% – i snitt 2,9 visningsanmälningar per objekt

Upplands-Bro: +99% – i snitt 2,4 visningsanmälningar per objekt

Danderyd: +98% – i snitt 2,3 visningsanmälningar per objekt

Stockholm: +91% – i snitt 3,2 visningsanmälningar per objekt

Ekerö: +70% – i snitt 2,5 visningsanmälningar per objekt

Nacka: +66% – i snitt 2,9 visningsanmälningar per objekt

Värmdö: +66% – i snitt 2,8 visningsanmälningar per objekt

Solna: +62% – i snitt 2,7 visningsanmälningar per objekt

Sundbyberg: +49% – i snitt 2,2 visningsanmälningar per objekt



TOPPLISTA: Kommunerna i Göteborgsregionen med störst ökning av visningsanmälningar för villor

Under 2024 jämfört med 2023

Mölndal: +264% – i snitt 11,3 visningsanmälningar per objekt

Härryda: +199% – i snitt 7,5 visningsanmälningar per objekt

Göteborg: +130% – i snitt 7,2 visningsanmälningar per objekt

Kungälv: +121% – i snitt 5,2 visningsanmälningar per objekt

Kungsbacka: +120% – i snitt 6,0 visningsanmälningar per objekt

Öckerö: +113% – i snitt 7,3 visningsanmälningar per objekt

Partille: +105% – i snitt 8,8 visningsanmälningar per objekt

Ale: +96% – i snitt 5,2 visningsanmälningar per objekt

Tjörn: +84% – i snitt 4,7 visningsanmälningar per objekt

Alingsås: +76% – i snitt 5,1 visningsanmälningar per objekt



TOPPLISTA: Kommunerna i Göteborgsregionen med störst ökning av visningsanmälningar för bostadsrätter

Under 2024 jämfört med 2023

Mölndal: +121% – i snitt 4,3 visningsanmälningar per objekt

Kungsbacka: +108% – i snitt 3,1 visningsanmälningar per objekt

Göteborg: +77% – i snitt 3,6 visningsanmälningar per objekt

Härryda: +61% – i snitt 3,3 visningsanmälningar per objekt

Kungälv: +45% – i snitt 2,2 visningsanmälningar per objekt

Ale: +39% – i snitt 2,2 visningsanmälningar per objekt

Partille: +37% – i snitt 3,0 visningsanmälningar per objekt

Alingsås: +32% – i snitt 2,5 visningsanmälningar per objekt

Stenungsund: +32% – i snitt 2,5 visningsanmälningar per objekt

Lerum: +26% – i snitt 2,6 visningsanmälningar per objekt



TOPPLISTA: Kommunerna i Malmöregionen med störst ökning av visningsanmälningar för villor

Under 2024 jämfört med 2023

Kävlinge: +186% – i snitt 5,8 visningsanmälningar per objekt

Vellinge: 144% – i snitt 5,4 visningsanmälningar per objekt

Burlöv: +143% – i snitt 9,0 visningsanmälningar per objekt

Svedala: +121% – i snitt 6,5 visningsanmälningar per objekt

Staffanstorp: +117% – i snitt 6,4 visningsanmälningar per objekt



TOPPLISTA: Kommunerna i Malmöregionen med störst ökning av visningsanmälningar för bostadsrätter

Under 2024 jämfört med 2023

Staffanstorp: +83% – i snitt 2,8 visningsanmälningar per objekt

Burlöv: +77% – i snitt 2,6 visningsanmälningar per objekt

Lund: +69% – i snitt 3,3 visningsanmälningar per objekt

Malmö: +68% – i snitt 3,2 visningsanmälningar per objekt

Kävlinge: +68% – i snitt 3,0 visningsanmälningar per objekt



*Statistiken är baserad på data mellan januari 2023 och november 2024. Den visar den procentuella skillnaden i genomsnittligt antal visningsanmälningar per objekt under 2024, jämfört med 2023. Data är baserad på antal anmälningar till att delta på visning för objekt som legat till salu hos någon av de flera hundratals mäklarbolag som är anslutna till Boneo.

