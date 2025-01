Bild: Istock

John Mattson stärker ledningen – rekryterar Ludmilla Brandt och Louise Wall

Bolag Fastighetbolaget John Mattson gör från och med början av mars förändringar i bolagsledningen för att åter fokusera på tillväxt och ytterligare stärka sitt hållbarhetsarbete. Ludmilla Brandt rekryteras som ny projektutvecklingschef och Louise Wall rekryteras som hållbarhetschef.

Sedan 2022 har John Mattsons fokus varit att anpassa och ställa om verksamheten till en omvärld med förändrade makroekonomiska förutsättningar. Anpassningen har, enligt bolaget självt, varit framgångsrik och bolaget är rustat för att åter fokusera på fortsatt tillväxt. För att stärka förutsättningarna för tillväxt skapas nu en organisation med affärsutveckling och projektutveckling som separata funktioner och den nuvarande rollen affärs- och projektutvecklingschef delas i två roller. Daniel Fornbrandt, nuvarande affärs- och projektutvecklingschef, övergår till rollen som affärsutvecklingschef och ingår fortsatt i bolagsledningen. Ludmilla Brandt har rekryterats som projektutvecklingschef och kommer även ingå i bolagsledningen. Hon kommer närmast från Peab där hon varit projektchef. Hon tillträder sin tjänst på John Mattson den 5 mars.



Hållbarhet är en central fråga för John Mattson och bolaget har alltid varit en långsiktig och värdeskapande aktör, framför allt inom social hållbarhet. Under de senaste åren har John Mattson ökat sitt fokus även på energi och klimat och stärkt organisationen inom dessa områden. För att ytterligare stärka hållbarhetsarbetet har Louise Wall rekryterats till rollen som hållbarhetsschef, en för bolaget ny roll, som även kommer ingå i bolagsledningen. Louise kommer närmast från HSB i rollen som hållbarhetschef. Hon tillträder sin tjänst på John Mattson den 3 mars.



Mari Edberg, som har varit kommunikationschef och medlem i bolagsledningen sedan 2020, har valt att söka nya utmaningar utanför John Mattson. Som ny kommunikations- och marknadschef har Charlotte Nordén rekryterats. Utöver kommunikation kommer Charlotte även att ansvara för marknad och därigenom bidra till bolagets tillväxt. Charlotte kommer närmast från ett konsultuppdrag inom kommunikationsrådgivning och dessförinnan som kommunikations- och marknadschef på Svalner Skatt & Transaktion. Hon tillträder sin tjänst på John Mattson den 3 mars.

– John Mattson går nu in i en ny fas efter några år av konsolidering. Genom den här förändringen stärker vi organisationen med ny kompetens när vi nu ökar vårt fokus och våra ambitioner inom tillväxt och hållbarhet. Jag vill varmt tacka Mari som under sina år på John Mattson har haft en viktig roll i John Mattsons tillväxtresa från Lidingöbaserat familjebolag till börsnoterat bolag med verksamhet i flera kommuner i Stockholmsregionen. Jag är samtidigt glad att kunna välkomna Ludmilla, Louise och Charlotte till sina nya roller, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.



John Mattsons bolagsledning kommer från och med 5 mars 2025 bestå av:

Per Nilsson, vd

Ebba Pilo Karth, CFO

Maria Wirén, förvaltningschef

Daniel Fornbrandt, affärsutvecklingschef

Ludmilla Brandt, projektutvecklingschef

Louise Wall, hållbarhetschef

