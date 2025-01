SKH:s nya plaza på Slakthusområdet. Bild: Atrium Ljungberg/ 3XN Arkitekter

Atrium Ljungberg får grönt ljus: Stockholms konstnärliga högskola till Slakthusområdet

Bygg/Arkitektur För ett drygt år sedan tecknade Atrium Ljungberg hyresavtal med Stockholms konstnärliga högskola i Slakthusområdet, villkorat exploateringsavtal och detaljplan. I dagarna vann detaljplanen för kvarteret laga kraft och Atrium Ljungberg har ingått exploateringsavtal med Stockholms stad. Därmed står det klart att högskolans flytt till Slakthusområdet blir verklighet. Byggstart planeras till våren 2026.

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) bedriver utbildnings- och forskningsverksamhet inom cirkus, dans, opera, teater, film och media. Idag är verksamheten lokaliserad på fem olika adresser. Att samla allt under ett gemensamt tak är betydelsefullt för att skapa en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö, där olika discipliner kan inspireras av varandra och utvecklas.

Byggstart planeras till våren 2026 och när huset står klart ska det rymma högskolans cirka 500 studenter samt 250 medarbetare och doktorander. Lokalerna omfattar total cirka 200 rum med bland annat två stora teatrar, två biografer, filmstudios, och en cirkushall med 13 meter i takhöjd.



– Vi vill välkomna stockholmarna att ta sig an våra nyskapande konstnärliga uttryck och möta våra studenter och forskare, säger Ellen Røed, rektor för Stockholms konstnärliga högskola.

– SKH ska vara en aktiv samhällsaktör, som med konstens verktyg speglar, utmanar och medverkar till att forma samhället, inte bara i Slakthusområdet, utan i hela Stockholm och ute i världen.



Högskolan har ett stort fokus på samverkansprojekt med olika intressenter och aktörer i samhället. Årligen arrangeras ungefär 400 publika evenemang, såsom föreställningar, workshops och seminarier.

– Det här är ytterligare en milstolpe, inte bara för Stockholms konstnärliga högskola, utan för hela Slakthusområdet. Det är en stadsdel i transformation där kulturupplevelser i alla dess former är en viktig del. SKH kommer verkligen tillföra ytterligare en dimension till Slakthusområdet, inte minst med tanke på alla de publika evenemang som de genomför varje år, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.



Hyresavtalet, med en avtalstid om 20 år, omfattar drygt 20 000 kvadratmeter LOA. Därtill skapas närmare 6 000 kvadratmeter LOA externa kontorslokaler högst upp i huset och en restaurang om drygt 300 kvadratmeter LOA i bottenvåningen. Det nya kvarteret har en total uthyrbar area om drygt 27 000 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka 134 miljoner kronor exklusive tillägg inklusive bedömd indexering fram till inflyttning. Efter genomförda uthyrningar uppgår fastighetens ekonomiska uthyrningsgrad till närmare 71 procent. Projektet beräknas stå klart i sin helhet 2030 och investeringen bedöms uppgå till drygt två miljarder kronor

