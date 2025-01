Det ljusnar för bostadsbyggandet. Bild: iStock

Byggfakta: Bostadsbyggandet på uppgång

Bostäder Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 0,3 procent mellan november och december enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet steg med 3,3 procent medan övrigt byggande sjönk med 1,5 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn stigit med fyra procent. Bostadsindikatorn har stigit med 33 procent medan Indikatorn för övrigt byggande har fallit åtta procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.



Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusiva anläggningar och infrastruktur, steg med 0,3 procent mellan november och december. Utfallet för tidigare månader har reviderats ned något. Sammantaget har utvecklingen varit förhållandevis svag. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten +3,9 procent i november.

– Det var en liten uppgång för den sammantagna byggstartsindikatorn i december. Uppgångar i vissa segment motverkas av nedgångar i andra segment. Totalt sett fortsätter byggandet att se svagt ut, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.



Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 3,3 procent under december. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 33,2 procent högre. Revideringar av tidigare utfall har medfört att de senaste månaderna ser mer positiva ut än tidigare. Bostadsbyggandet ser nu ut att ha stigit stadigt under hela 2024. Det är dock fortfarande långt kvar till tidigare nivåer.

– Återhämtningen för bostadsbyggandet verkar trots viss osäkerhet hålla i sig. Ljusare konjunktur och lägre räntekostnader bör bidra till att återhämtningen fortsätter även framöver.



Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, det vill säga förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

– Indikatorn har en längre tid legat under den officiella statistiken. I nuläget signalerar den en årstakt för antalet byggstartade bostäder på strax under 25 000 för 2024. En årstakt som väntas öka till knappt 28 000 under det första halvåret 2025.



Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande föll med 1,5 procent under december. Jämför med samma månad förra året var nedgången 8,4 procent. Nedrevideringar av tidigare månadsutfall förstärker bilden av en svagare utveckling.

– Efter tre års uppgång börjar nu byggstarterna minska även utanför bostadssektorn. Framför allt är det kommersiellt byggande som nu minskar medan de offentliga satsningarna till viss del, men inte helt, väger upp.



Den uppskattade byggkostnaden (exklusive markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna, uppgår till 45,1 miljarder kronor. Det är en uppgång med 5,5 miljarder kronor sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 81,8 miljarder kronor, en nedgång med 17,2 miljarder kronor.

Ämnen