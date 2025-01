Bostadsmarknaden 2024 avslutades nedåt men året kan sammanfattas som stabilt, visar siffrorna från Svensk Mäklarstatistik. Bild: iStock

Nya siffror: bostadsmarknaden 2024 avslutades nedåt

Ekonomi/Finansiering Under december minskade bostadsrättspriserna med -1,1 procent och villapriserna med -0,8 procent. På årsbasis har priserna på bostadsrätter ökat med +5,9 procent och villorna med +5,0 procent. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. – Orden som sammanfattar bostadsmarknadsåret 2024 är stabilisering och balans, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.

Bild: Svensk Mäklarstatistik

Hans Flink.

För bostadsrätter var priserna i centrala Stockholm i det närmaste oförändrade, men antalet sålda var relativt lågt vilket bidrog till att priserna i Storstockholm gick ned med -1,5 procent. I de två andra storstadsområdena gick priserna ned med -0,5 procent medan priserna backade med -0,6 procent i centrala Göteborg -0,7 procent i centrala Malmö.



– Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +7 procent i Stockholmsområdet till knappa 4 procent i Storgöteborg, säger Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.



Under december var villapriserna i Storstockholm i det närmaste oförändrade medan de backade med runt -1 procent i Storgöteborg och Stormalmö, vilket också gäller för riket utanför storstadsområdena.



– På årsbasis har priserna ökat med +6 procent i Storstockholm, +5 procent i Stormalmö och +4 procent i Storgöteborg, säger Hans Flink.



Under 2024 såldes 107.700 bostadsrätter och 56.400 villor vilket var +14 procent respektive +16 procent fler än under 2023.



– Faktum är att antalet sålda villor under andra halvåret 2024 nådde en rekordnivå, till och med något högre än under pandemiåren 2020-2021 då det såldes ovanligt många bostäder, avslutar Hans Flink.



– Orden som sammanfattar bostadsmarknadsåret 2024 är stabilisering och balans. Prisbilden var stabil med små ökningar och säljares och köpares förväntningar allt mer i balans under året. Resultatet blev att allt fler agerade på ett uppdämt flyttbehov och försäljningsvolymerna ökade, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.

