Markus Pålsson, Chef för Verksamhetsinnovation och utveckling, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Ny rapport inför 2025: förändring och ljusning för landets bostadsrättsföreningar

Bostäder Efter en utmanande period för många bostadsrättsföreningar började ekonomin återhämta sig under 2024. Under 2025 står landets föreningar inför både nya möjligheter och viktiga förändringar. Sveriges Bostadsrättscentrum sammanfattar vad som kommer att definiera det nya året.

Det gångna året har inneburit en stabilisering i ekonomin för många bostadsrättsföreningar. I maj 2024 sänkte Riksbanken styrräntan för första gången på åtta år och har sedan dess fortsatt med ytterligare sänkningar. Detta har lett till en ekonomisk lättnad för såväl föreningar som bostadsägare. Inflationen råder fortsatt, men även den har haft en nedåtgående trend under året.



– Under 2024 har många bostadsrättsföreningar fått bättre ekonomiska förutsättningar, vilket såklart är glädjande. Samtidigt står många inför utmaningen att hantera underhållsskulden som byggts upp under de senaste åren. Det är viktigt att dra nytta av det rådande ekonomiska andrummet för att ta itu med underhållsplanen och säkerställa långsiktig hållbarhet, både för ekonomin och fastigheten, säger Markus Pålsson, chef för Verksamhetsinnovation och utveckling, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.



Nu när det nya året inletts träder nya lagar i kraft. En av dessa handlar om att från och med den 1 januari 2025 måste alla bostadsrättsföreningar skicka in sin årsredovisning och ekonomiska berättelse till Bolagsverket. Tidigare fanns detta krav endast för större föreningar. Om handlingarna inte lämnas in inom en månad efter årsstämman riskerar föreningen böter, och efter elva månader kan Bolagsverket besluta om likvidation. Lagen gäller för räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2024.



– Den här lagändringen är positiv för både bostadsrättsföreningar och samhället, eftersom den kommer hjälpa till att motverka brott inom företag. Samtidigt kan den ökade granskningen sätta extra press på föreningarnas styrelser. Här kan SBC bistå med allt från rådgivning till hantering av årsredovisningar för att säkerställa att allt görs korrekt, säger Markus Pålsson.

Ämnen