Anders Björling, Christoffer Börjesson, Peter Karlsson, Sanna Ekström och Tom Rydell utgör talarna i digitaliseringsspåret på Lokalmarknadsdagen nästa torsdag på Radisson Blu Scandinavia.

Lokalmarknadsdagen: Temaspår – fokus på digitalisering

Lokalmarknadsdagen Om en vecka, nästa torsdag, startar branschen i Göteborgsregionen upp fastighetsåret 2025 i och med den klassiska mötesplatsen Lokalmarknadsdagen. Under dagen får vi bland annat ett fullmatat temaspår med fokus på digitalisering i fastighetssektorn. Säkra din plats nu – anmälan stänger imorgon.

Den första programpunkten i spåret är:

* Kan man standardisera digitalisering?

Fastighetsbranschen står inför ett förändringstryck och måste leva upp till myndigheternas och hyresgästernas krav. Det handlar om inte att få några få fastigheter väldigt smarta med proptech, utan göra en bolagsförändring där alla fastigheter måste uppnå de nya kraven. I någon nivå? Hur ska man då göra? Hör moderator Christoffer Börjessons tankar om hur standardisera digitalisering för att lyckas uppnå målet.



Därefter följer: Digital transformation: Hur ligger bolagen till med nya affärer?

Har affärsmodellerna förändrats för bolagen när vi nu är mitt inne i en digital transformation? Har coworking och de flexibla arbetsplatserna bidragit till en tydligare digital inriktning och nya intäkter? Har appar och möjlighet till fler tjänster växt? Här får vi färska siffror på hur det står till och efterföljande samtal med några av aktörerna på marknaden.

Talare här är:

Sanna Ekström, vd, Mindpark

Tom Rydell, vd, World Trade Center



Och så avsutas temaspåret med: Hur mäts nyttjandegraden?

Datadrivna insikter bland bolagen är en viktig nyckel för att nå hela vägen fram i den digitala transformationsresan. Men hur sker den digitala mätningen av nyttjandegrad? Hur används våra fastigheter idag? När kommer besökare eller kontorsanvändare? Vilka rum eller våningar används mest? Analys och efterföljande diskussion redovisar läget här och nu.



Talarna är:

Peter Karlsson, chef datahantering och analys, Akademiska Hus

Anders Björling, utvecklingschef, Castellum



Lokalmarknadsdagen är en viktig mötesplats och arena, kanske årets självklaraste, för Göteborgs fastighetsbransch. På Lokalmarknadsdagen blir du uppdaterad på fastighetsmarknadens centrala trender samtidigt som man knyter nya affärskontakter. Lokalmarknadsdagen har arrangerats sedan mitten av 80-talet och är Göteborgsbranschens mest klassiska mötesplats. Vårupplagan 2025 går av stapeln den 23 januari på Radisson Blu Scandinavia Hotel.



Efter själva seminariet bjuds samtliga deltagare in till ett trevligt branschmingel där man under lättsamma former kan fortsätta diskussionerna och knyta ytterligare nya kontakter.



Lokalmarknadsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News ihop med Business Region Göteborg.



