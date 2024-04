"Ett segment som tagit marknadsandelar under flera år"

Bolag Bonnier Fastigheter breddar sin verksamhet mot segmentet lågprishandel när man via en affär i Kungens kurva i Stockholm blir ägare i Prisma Properties. Bonnier Fastigheters vd Tomas Hermansson ger sin syn på segmentets potential, investeringen i Prisma Properties och om möjligheten för Bonnier Fastigheter att gå in i andra segment via indirekta investeringar.

Ej ansluten till Fastighetssveriges Plustjänst? Skapa konto

annanstans. Du får tillgång till unikt nyhetsmaterial som inte går att läsa någonannanstans. Läs mer om fördelarna med ett konto på Fastighetssverige Plus. Logga in på ditt konto för att läsa artikeln.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se