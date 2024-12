Efter storförvärven – så vill Folksam fortsätta utveckla sin portfölj

Bolag Folksamgruppen spänner bågen och presenterar dubbla förvärv under samma vecka. Efter affärerna berättar Folksamgruppens fastighetsdirektör Jonas Bjuggren för Fastighetssverige om förvärvstakten under 2024, steget från innerstaden ut till Solna vid köpet av kontorsprojektet Yrket 4 för 3,6 miljarder, vilka delar av Stockholm man vill fortsätta växa i, tankarna på förvärv utanför huvudstaden och om fokuset under 2025.

Ej ansluten till Fastighetssveriges Plustjänst? Skapa konto

annanstans. Du får tillgång till unikt nyhetsmaterial som inte går att läsa någonannanstans. Läs mer om fördelarna med ett konto på Fastighetssverige Plus. Logga in på ditt konto för att läsa artikeln.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se