Det våras för fastighetsbörsen – grönt över hela kartan i mars

"Ett segment som tagit marknadsandelar under flera år"

Bolag Bonnier Fastigheter breddar sin verksamhet mot segmentet lågprishandel när man via en affär i Kungens kurva i Stockholm blir ägare i Prisma Properties. Bonnier Fastigheters vd Tomas Hermansson ger sin syn på segmentets potential, investeringen i Prisma Properties och om möjligheten för Bonnier Fastigheter att gå in i andra segment via indirekta investeringar.

