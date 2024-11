Strövelstorp. Bild: Croisette

Croisette tecknar nytt uthyrningsuppdrag inom lager och logistik

Uthyrning Croisette har fått i uppdrag att ansvara för uthyrningen av Logidevs nybyggnadsprojekt i Strövelstorp, Ängelholms kommun. Projektet omfatrtar cirka 28 000 kvadratmeter.

Fastigheten ligger placerad intill E6 och omfattar cirka 28 000 kvadratmeter, med en takhöjd på 12 meter, vilket skapar goda förutsättningar för verksamheter med omfattande lager- och logistikbehov.



– Vi är glada över att ha fått förtroendet att ansvara för uthyrningen av detta projekt och vi ser stor potential att locka hyresgäster som söker flexibla lösningar och tillgång till stora ytor inom lager och logistik, säger Peter Bergquist, Deputy CEO & Head of Leasing, Croisette.



– Vi erbjuder en toppmodern logistikfastighet med en attraktiv hyresnivå och direkt närhet till E6. Målet är att attrahera verksamheter med höga krav på effektivitet och avancerade faciliteter, säger Victor Ertzgaard Segerström, Head of Asset Management, Logidev.



Lokalerna förväntas stå klara för inflyttning under 2026, och målet är att finna en hyresgäst för hela ytan.

