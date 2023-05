Per Svensson. Bild: Croisette

Croisette och Knight Frank etablerar ett internationellt partnerskap

Bolag Croisette Real Estate Partner och Knight Frank, en global fastighetsrådgivare med bas i London, lanserar nu sitt nya partnerskap. Partnerskapet ger Knight Frank en lokal aktör att erbjuda sina globala kunder rådgivningstjänster av högsta kvalitet samt ger Croisette, ett globalt nätverk.

Partnerskapet ger Croisette en möjlighet att agera som global rådgivare, och kan därigenom hjälpa kunder med fastighetsrelaterad rådgivning sömlöst över landsgränserna – även utanför Norden. Den gemensamma ambitionen med partnerskapet är att bli den i särklass ledande fastighetsrådgivaren i Norden. Satsningen är ömsesidigt långsiktig och kommer ske under fortsatt ledning av Croisettes vd och grundare Per Svensson.



Knight Frank är världens största privatägda fastighetsrådgivare och representerar många av de mest aktiva hyresgästerna, globala investerare och utvecklare, internationella institutioner, banker och statsägda förmögenhetsfonder runt om i världen. Genom sitt unika globala nätverk av privata kontor har företaget dessutom oöverträffad tillgång till många mycket kapitalstarka personer. Croisette Knight Frank-partnerskapet bygger på kompatibla kulturer och ledarskap, samt med kompletterande expertiser och en gemensam vision för stark tillväxt. En perfekt matchning.

– Jag är så glad över att kunna tillkännage Knight Franks partnerskap med Croisette, ett relativt nytt företag med entusiasmerande tro och ambitionsnivå, såväl för regionen som resten av världen. Deras tillväxttakt har varit mycket imponerande och vi är glada över att få vara en del av nästa fas i deras utveckling. Det har varit avgörande att Croisette speglar våra värderingar och vår kultur, samt att vi delar ambitionen att bli den ledande rådgivaren i hela Norden. Dessutom har vi en gemensam syn på världen, att oberoende långsiktiga relationer ger en överlägsen effekt för alla våra kunder, säger Andrew Sim, Europa-vd på Knight Frank.

– Detta nybildade partnerskap, mellan Croisette & Knight Frank, skapar enorma fördelar för våra gemensamma kunder, samt kunderna på respektive sida. Vår lokala rådgivning i kombination med vår bevisade genomförandekraft, kommer tillsammans med Knight Franks globala nätverk möjliggöra service och kvalitet till kunder på den nordiska marknaden som saknar motstycke. Den nya strukturen ger oss en unik ägarbas, som skapar bästa möjliga position för oss att fortsätta på vår utstakade väg, samt ökar våra möjligheter att hjälpa våra kunder med förstklassig rådgivning över hela världen, samtidigt som vi kan fokusera på vår tillväxttakt och siktar på att uppnå liknande nivåer som vi lyckats åstadkomma tidigare, säger Per Svensson.

Ämnen