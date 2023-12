Kista Galleria. Bild: Citycon

Citycon hyr ut till gymkedja i Kista Galleria

Uthyrning Gymkedjan Fitness 24 Seven kommer att öppna en anläggning på cirka 1 300 kvadratmeter Kista Galleria under våren 2024.

–Vi är glada att kunna öppna ett stort högklassigt gym i Kista Galleria där medlemmarna kan ta del av både grupp och individuell träning på stora luftiga ytor. Vi vill även tacka Citycons uthyrningsteam och alla involverade parter för en professionellt hanterad uthyrning, säger Philip Nord, Senior Expansion Manager på Fitness 24 Seven i Sverige.



Nya Fitness24Seven kommer att öppna våren 2024 med en anläggning på cirka 1 300 kvadratmeter i Kista Galleria. Gymmet kommer att ha öppet dygnet runt.



–Att kunna erbjuda olika typer av service är en central del i vårt arbete i att göra Kista Galleria allt mer intressant och heltäckande, så att våra besökare kan göra all sin handel och alla sina ärenden på ett och samma ställe. Gym är en självklar del i detta arbete och därför är vi extra glada och stolta över att kunna välkomna gymkedjan Fitness 24 Seven till oss, säger Jesper Holmström, Centrumchef för Kista Galleria.



Kista Galleria ligger i Järvaområdet i Stockholm.

Ämnen