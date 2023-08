Tor Borg, analyschef på Citymark Analys/Byggfakta.

Byggstartsindikatorn planade ut i juli

Bygg/Arkitektur Byggstarterna av nyproduktionsprojekt minskade med 0,3 procent mellan juni och juli enligt Byggfaktas byggstartsindikator. Bostadsbyggandet var oförändrat medan övrigt byggande minskade med 0,5 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.



Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, föll med 0,3 procent under juli, vilket var i linje med förra månadens utfall som reviderats ned något. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -12,1 procent i juli, en mindre nedgång än förra månadens nedreviderade utfall.

– Byggstartsindikatorn föll något under juli. Bostadsbyggandet verkar ha planat ut på låga nivåer under de senaste månaderna medan tidigare utfall för byggandet i övriga sektorer har reviderats ned markant och nu indikerar att byggandet legat still på förhållandevis höga nivåer under större delen av 2023. Den sammantagna byggtakten verkar således ha stabiliserats något under våren och sommaren efter det tidigare branta fallet, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.



Byggstartsindikatorn för bostäder var oförändrad under juli, vilket var första gången sedan sommaren 2021 som den inte minskade Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 12,1 procent. De senaste utfallen tyder på att den utdragna nedgången i bostadsbyggandet börjat tappa fart.

– Byggstarterna i bostadssektorn har fallit brant sedan mitten av 2021 men visar nu tecken på att stabiliseras på historiskt låga nivåer. De stigande byggkostnaderna innebär dock att byggstarterna, omräknat till kvadratmeter eller antalet lägenheter, fortfarande är nedåtgående. Två års kraftig nedgång av byggstarterna innebär också att bostadsmarknaden framöver kommer att tillföras betydligt färre bostäder än tidigare, säger Tor Borg.



Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

– Både Byggstartsindikatorn och den officiella statistiken toppade kring årsskiftet 2021/22 på en årstakt kring knappt 70 000 byggstartade bostäder. Därefter har byggstartsindikatorn fallit betydligt snabbare än de officiella siffrorna. Indikatorn signalerar nu en årstakt strax över 25 000 byggstartade bostäder till hösten. säger Tor Borg.



Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande minskade med 0,5 procent under juli vilket var ungefär samma takt som under juni. Utfallet för tidigare månader har reviderats ned pga uppdaterad projektinformation. Sammantaget innebär detta att den stigande trend som tidigare observerats under 2023 nu mer ser ut att vara stillastående. Årstakten var +9,1 procent i juli.

– Byggstarterna av kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och industrilokaler verkar ha ökat snabbt under 2021 och 2022 för att sedan ha planat ut på en hög nivå under 2023. De största bidragen till den höga byggtakten kommer från byggstartade kontors-, logistik- och hälso- och sjukvårdprojekt, säger Tor Borg.

