BWH Hotel Group storsatsar i Skandinavien med sitt varumärke Aiden. Bild: BWH Hotel Group

BWH Hotels varumärke Aiden storsatsar i Skandinavien

Bolag BWH Hotels satsar stort på varumärket Aiden och tar nu plats även på den svenska och norska hotellkartan. Sju nya hotell lanseras redan i höst vilket gör Aiden till ett av Skandinaviens snabbast växande hotellvarumärken.

I februari gick startskottet för Aiden i danska Herning och nu fortsätter den skandinaviska expansionen med full fart även på övriga marknader. I Norge kommer två nya Aiden-hotell att lanseras inom kort – ett i Trondheim samt ett i Evernes.



På den svenska marknaden kommer fem nya Aiden-hotell att lanseras under hösten. Först ut är Aiden by Best Western Stockholm Solna, tidigare Hotel by Maude. Övriga fyra hotell är tidigare Connect Hotels, vilka numera ägs av CIC Hospitality, belägna i Skavsta, Arlanda, Kista samt i Stockholm City. CIC övertar även Maudes Hotel Solna Business Park, vilket blir Best Western, samt Connect Stockholm som kommer att ligga under Best Westerns varumärke Sure Hotel.



På BWH Hotels ser man fram emot att tillsammans med hotelloperatören CIC Hospitality ta ytterligare mark.



– Tillsammans med CIC kommer vi att fortsatt expandera varumärket på alla våra marknader och vi ser fram emot att kunna presentera flera nya hotell för våra resenärer, säger Johan Michelson, vd för BWH Hotels Skandinavien.

Ämnen