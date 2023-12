Hur har fastighetsmäklarna påverkats av läget på bostadsmarknaden? Hur många börjar och slutar i branschen varje år? Vad tjänar en genomsnittlig mäklare och hur fördelar sig affärerna? Allt detta och mer besvarar Mäklarsamfundets årliga branschrapport. Bild: iStock

Årsrapport: Fastighetsmäklarna har påverkats av den tröga bostadsmarknaden

Ekonomi/Finansiering Mäklarsamfundets branschrapport för 2023 visar bland annat att det tuffa marknadsläget sätter tydliga spår. – Drygt trettio procent av medlemmarna uppger att läget har ökat sannolikheten att de lämnar yrket, säger Joakim Lusensky, Analys- och Kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

Mäklarsamfundets årliga branschrapport bygger bland annat på medlemsundersökningar och officiell statistik från olika myndigheter. Cirka 84 procent av Sveriges fastighetsmäklare är medlemmar i Mäklarsamfundet. Det tuffa marknadsläget sätter tydliga spår i årets branschrapport.



– Det finns en stabil optimism om yrkets långsiktiga förutsättningar, men just nu är läget utmanande för många. Drygt trettio procent av medlemmarna uppger att läget har ökat sannolikheten att de lämnar yrket, och knappt en femtedel söker tillfälligt andra inkomster, säger Joakim Lusensky, Analys- och Kommunikationschef, Mäklarsamfundet.



Den 30/11 2023 fanns det 7 778 fastighetsmäklare med fullständig registrering i Fastighetsmäklarinspektionens register. Trots den tröga marknaden syns per samma datum inget nettoutflöde ur branschen. Jämfört med föregående år är däremot antalet fastighetsmäklare fyra stycken färre.



Det är fler män än kvinnor som registrerat sig som fastighetsmäklare under 2023. Per den sista november var det 46 procent kvinnor och 54 procent män som fick sin registrering under året. Bland Mäklarsamfundets medlemmar är fler män än kvinnor företagare. 62 procent av männen uppger att de är egna företagare under eget eller annans varumärke. Samma andel bland kvinnorna är 46 procent.



En knapp fjärdedel (23%) uppger att marknadsläget ökat deras intresse för andra löneformer än provision. Bland de som endast arbetat mellan noll till tre år är samma andel 43 procent. 26 procent i samma grupp uppger att de tillfälligt söker andra inkomster. Inkomsterna varierar beroende på åldersgrupp och år i yrket. Det finns även skillnader mellan könen.

