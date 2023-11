Magnus Andersson, vd Aros Bostad. Bild: Aros bostad

Aros minskar omsättningen – rörelseresultatet upp

Bolag Aros Bostadsutvecklings omsättning minskar under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan medan resultatet i rörelsen ökar. Det strategiska beslutet att avyttra en stor del av byggrättsportföljen med flerfamiljshus som hyresrätter gör att bolaget kan produktionsstarta i en svår tid.

– Även om marknaden präglas av osäkerhet i det korta perspektivet så är de långsiktiga förutsättningarna för vår affär goda, säger Magnus Andersson, vd Aros Bostadsutveckling.



Omsättningen sjönk enligt segmentsredovisning med 12,4 procent till 315,9 miljoner kronor från 360,8 miljoner kronor. Intäkterna steg enligt IFRS till 437,2 miljoner kronor mot förra årets 11,2 miljoner kronor.



Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 12. Motsvarande periods siffra var 21. I pågående produktion var andelen bokade eller sålda bostäder 87 procent.



Rörelseresultatet blev 42,2 miljoner kronor (25,9), med en rörelsemarginal på 13,4 procent (7,2).



Resultatet efter skatt blev 32 miljoner kronor (25,1), en ökning med 27,5 procent mot föregående år.



Resultat per aktie hamnade på 0,66 kronor (0,66).



– Behovet av kvalitativa bostäder i Stockholmsområdet är fortsatt stort och efterfrågan förväntas öka igen under 2024 i takt med ett minskat utbud av nyproducerade bostäder och ett stabiliserat ränteläge, säger Magnus Andersson.

