Wizz Air på Stockholm Skavsta Airport. Bild: Wikimedia commons

Arlandastad inleder samarbete i Skavsta

Bygg/Arkitektur Arlandastad Group, genom dotterbolaget Stockholm Skavsta Flygplats AB, förvärvar 50 procent av fastigheten Lund 3:8 i Skavsta. Tillsammans med Fjellskärs Gård AB ingår parterna ett joint venture för att utveckla fastigheten tillsammans.

Fastigheten består av 5,7 hektar mark och ska bli en samlad plats för verksamheter inom service- och byggnationssegmentet. Här planeras uppförande av fyra byggnader motsvarande en yta om cirka 10 000 kvadratmeter och med en byggnadsarea om cirka 2 500 kvadratmeter styck. Lokalerna kommer att anpassas för de verksamheter som kan nyttja läget vid Stockholm Skavsta Airport, E4:an och det kommande stationsläget på Ostlänken.



– Det är glädjande att vi nu fått möjlighet att samarbeta med goda grannar för Skavstas långsiktiga utveckling. Till de byggnader som planeras på marken ser vi stora möjligheter med att bjuda in och samarbeta med verksamheter som kan stötta och bygga både flygplatsens och områdets utveckling. Här skulle exempelvis hantverkare, ställningsfirmor och bilmekaniker passa in och också kringprodukter för flygplatsen, likt rekond av bilar för de som flyger från Stockholm Skavsta Airport, säger Dieter Sand, vd för Arlandastad Group som äger Stockholm Skavsta Flygplats AB.



– Jag har under en period funderat på Fjellskärs Gårds och fastighetens nästa utvecklingssteg och det här projektet känns rätt. Att vara en del av Skavstas utveckling är ett projekt för spännande att säga nej till. I Stockholm Skavsta Flygplats AB har jag hittat den perfekta långsiktiga partnern och ser fram emot ett nära samarbete, säger Nils Wachtmeister, ägare av Fjellskärs Gård.



Fjellskärs Gård sköter Skavstalund långtidsparkering som ligger på fastigheten idag. Parkeringen kommer avvecklas succesivt fram till sommaren. Sista inpassering till parkeringen sker 31 maj 2024.

