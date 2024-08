Flygbild över Explore Arlandastad. Bild: Arlandastad

Arlandastad Group bildar ytterligare JV med BRA Bygg

Bolag Arlandastad Group har ingått ytterligare ett JV med BRA Bygg. Det gemensamma JV-bolaget har tecknat ett tioårigt hyresavtal med One More AB. Det nya avtalet omfattar uppförande av ett nytt hus med placering i Arlandastad.

One More är ett eventproduktionsbolag som designar, bygger, transporterar och lagerhåller lösningar för alla typer av event, mässor och butiker. Bolaget utgår från Göteborg med sitt huvudkontor, terminal och snickeri men har stora delar av sin verksamhet i Stockholmsområdet. Nu har bolaget behov av att växa och har valt Arlandastad för sina nya lokaler.



– Vi har letat efter tillgängliga ytor i Stockholmsregionen för att expandera vår verksamhet. Vi tror på platsens utveckling med sitt strategiska läge som passar våra behov. Vi ser fram emot att öppna i våra nya lokaler nära Stockholm och Scandinavian XPO, säger Anders Claeson vd, One More.



Totalt sett består fastigheten av 3 000 kvadratmeter. Byggnaden har vid färdigställande en yta på cirka 1 800 kvadratmeter BTA anpassad för ytor med lager och kontor. Beräknad inflytt är sommaren 2025.



Arlandastad Group skapar samtidigt ett JV-bolag tillsammans med BRA Bygg för utvecklingen av fastigheten. Avyttringen till JV-bolaget är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 4 450 SEK/kvm byggrätt, cirka 40 procent högre än den externa värderingen. Arlandastad Group och BRA Bygg har ett gemensamt JV-bolag sedan tidigare.



– Det är glädjande att få välkomna ett så välrenommerat bolag som One More som ny hyresgäst. Samtidigt ser vi fram emot ett utökat samarbete med BRA Bygg. Vi växer gärna med våra samarbetspartners. Affären är ytterligare ett kvitto på värdeutvecklingen av portföljen. Detta blir vårt femte jv i rad där vi säljer mark högre än till det bokförda värdet, säger Dieter Sand vd, Arlandastad Group.



– Vårt nuvarande joint venture med Arlandastad Group har varit både givande och uppskattat. Vi är övertygade om att uppförandet av One Mores fastighet kommer gå lika smidigt som det gjort med uppförandet av Bankomats nya fastighet, som stod inflyttningsklar före sommaren, säger Magnus Reimer vd, BRA Bygg.

