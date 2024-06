Flygvy över Kvarteret Johanna vid Brunnsparken i Göteborg Bild: Hufvudstaden

Advokatbyrån flyttar in i Kvarteret Johanna

Uthyrning Advokatbyrån Vinge flyttar under våren 2026 in på toppvåningarna av Kvarteret Johanna. I en helt nybyggd lokal i ett av Göteborgs mest centrala kvarter får Vinge den service och funktionalitet som ett modernt advokatkontor behöver skriver Hufvudstaden i ett pressmeddelande.

Om- och tillbyggnationen av Kvarteret Johanna följer tidplanen och nu ges potentiella hyresgäster en möjlighet att på plats få en uppfattning av hur de framtida kontoren kommer bli. Intresset är stort för både kontors- och butikslokaler i det totalt 32 000 kvadratmeter snart färdigställda kvarteret. Inflyttning sker successivt under 2026. Vinge är en av Nordens ledande advokatbyråer, med omkring 500 medarbetare, varav cirka 75 i Göteborg.

– Vi ser mycket fram emot att flytta in i Kvarteret Johanna. Här kan vi skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra medarbetare att göra ett bra jobb för våra klienter. Lokalerna är bra planerade, entréerna välkomnande och de terrasser vi får tillgång till har en fantastisk utsikt. Det centrala läget, parkeringsmöjligheter för bil och cykel, närheten till centralstationen och all service som finns i området är något som både våra klienter och medarbetare uppskattar, säger Anna Palmérus, Managing Partner på Vinge Göteborg.



Vinges lokaler ligger högst upp i kvarteret på plan sex och sju just under den gemensamma takterrassen. Här blir de granne med den nya takrestaurangen signerad Stureplansgruppen. I huset finns även möjlighet till träning på Nordic Wellness gym. I källarplan finns parkeringsplatser för både bil och cykel och för cykelpendlare finns här också omklädningsrum och dusch.

– Hufvudstaden har haft förmånen att ha Vinge som kund i över 30 år och vi är glada över att vi nu kan matcha deras förändrade önskemål och behov inom Kvarteret Johanna. I kvarteret samspelar arkitektur från tre århundraden. Här har vi skapat ett möte mellan kulturhistoria och modernitet vilket attraherar framgångsrika företag som Vinge, säger, Fredrik Ottosson, chef Affärsområde Göteborg.

