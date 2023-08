Axel Berke. Bild: ABG Fastena

ABG Fastena rekryterar från New Property

Bolag ABG Fastena har anställt Axel Berke som Associate inom Investor Relations.

Han tillträder sin tjänst i slutet på augusti. 30-årige Axel Berke kommer närmast från New Property där han främst jobbat med uthyrning och affärsutveckling. Han har också erfarenhet från kapitalmarknaden då han tidigare jobbat med aktie- och obligationsmäkleri. Axel Berke har en kandidatexamen inom Hospitality från Örebro universitet samt studerat vid IHM Business School i Stockholm.

– Vi är mycket glada över att Axel har anslutit till oss på ABG Fastena. Han har erfarenhet från både fastighet- och kapitalmarknaden och blir en viktig del för bolagets fortsatta tillväxt. Axel kommer att arbeta inom Investor Relations med fokus på att vårda våra investerarrelationer samt bredda investerarbasen ytterligare, säger Per Nisses, Head of Investor Relations på ABG Fastena.

