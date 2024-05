Jannice Johannson Steijner och Karin Måwe nya tillskott i Liljewalls styrelse. Bild: Liljewall Arkitekter

Två nya namn till Liljewalls styrelse

Karriär Under Liljewalls årsstämma den 23 april valdes Jannice Johansson Steijner och Karin Måwe in som nya ledamöter till styrelsen i Liljewall arkitekter AB. Deras olika erfarenhet inom både affärsutveckling, förändringsledning och att driva processer inom samhällsbyggnadsbranschen kommer vara viktiga bidrag till den resa och utveckling såväl bolaget som branschen står inför.

Jannice Johansson Steijner, arkitekt SAR/MSA, har en omfattande erfarenhet som vice vd och partner på Tengbom, samt som vd för flera mindre företag. Utöver detta är hon aktivt engagerad i branschen och har haft ledande befattningar som ordförande i Företagarrådet på Sveriges Arkitekter och projektledare för Arkitektrådet på Innovationsföretagen. Hennes breda kompetensområde omfattar även styrelsearbete, entreprenörskap, affärsutveckling och förändringsarbete inom kreativa sektorer.



Jannice Johansson Steijner tackar för både förtroendet och det varma välkomnandet, och riktar nu blicken framåt för att tillsammans med styrelsen bygga Liljewall ännu starkare.

– Jag känner stor glädje och stolthet över att väljas in som ny ledamot. Jag ser verkligen fram emot att få lära känna ett av Sveriges större arkitektkontor och att tillsammans med resten av styrelsen få bidra till den omställning som både omvärlden, branschen och yrkesrollen nu går igenom, säger Jannice Johansson Steijner.



Karin Måwe, seniorkonsult på Evidens, har en gedigen karriär med erfarenhet som affärsutvecklingschef på Belatchew Arkitekter, seniorkonsult på Evidensgruppen, samt Kansliråd vid Försvarsdepartementet, Regeringskansliet.



Just nu projektleder hon utvecklingen av Umeå Eco Industrial Park – ett världsledande centrum för grön innovation i Umeå. Hennes breda kompetensområde innefattar affärsutveckling, förändringsledning, förhandlingsarbetet inom EU och Nato, organisations- och ledarskapsutveckling samt hållbarhetsarbete inom samhällsbyggnadsbranschen.

– Jag känner mig hedrad och full av energi över att få arbeta med Liljewalls utveckling tillsammans med resten av styrelsen. Hela samhällsbyggnadsbranschen genomgår stora förändringar just nu och det krävs nära samarbete mellan olika sektorer, en generös delning av insikter och klokskap för att göra genomtänkta vägval i vårt omvärldsläge, jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter och nätverk, säger Karin Måwe.



– Vi är glada att välkomna Jannice och Karin till vår styrelse. Deras långa erfarenhet från ledande roller inom grön innovation, förändringsledning och branschen i stort kommer att bidra med både riktning, utmaningar och värdefulla insikter inom strategisk affärs- och organisationsutveckling för Liljewall, menar Andreas Svartling, styrelseordförande vid Liljewall arkitekter AB.

