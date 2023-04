Tingsvalvet är verksamt i Karlskoga. Bild: Tingsvalvet

Tingsvalvet vill byta handelsplats på Nasdaq

Ekonomi/Finansiering Tingsvalvet har tidigare offentliggjort sin avsikt att genomföra ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Tingsvalvet har den 18 april 2023, ansökt om godkännande för upptagande till handel av bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 handlas idag på Spotlight Stock Market.

Styrelsen bedömer att ett upptagande till handel av bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market kommer att öka marknadens kännedom om bolaget och ha en positiv inverkan på bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder.



Sammantaget bedömer Tingsvalvet att bytet av handelsplats kommer vara positiv för bolagets framtida utveckling och expansion. Aktieägare i Tingsvalvet kommer inte behöva vidta några åtgärder vid ett byte av handelsplats från Spotlight Stock Market. Noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market avses genomföras under det andra kvartalet 2023.



Arctic Securities är rådgivare avseende det planerade listbytet och Certified Adviser. Advokatfirman Schjødt är bolagets legala rådgivare.

Ämnen