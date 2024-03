Anna König Jerlmyr är ny vd för Arwidssonstiftelsen. Bild: Arwidssonstiftelsen

Tidigare finansborgarrådet ny vd för Arwidssonstiftelsen

Bolag Arwidsonsstiftelsen har utsett Anna König Jerlmyr till verkställande direktör. Hon tillträder i slutet av mars och kommer senast från Stockholms stad där hon tjänstgjorde som finansborgarråd, vid sidan av en rad internationella uppdrag.

Anna König Jerlmyr har en gedigen bakgrund inom offentlig sektor och kommer senast från rollen som Finansborgarråd i Stockholms stad. Under sin tid som politiker har hon varit en kraft för förändring och har arbetat för att främja innovation, internationellt samarbete och hållbarhet med staden som utgångspunkt.



– Efter många år i ledande befattning inom politiken ser jag fram mot att vara med och driva en positiv samhällsförändring från ett annat håll. I Arwidsonsstiftelsen ser jag en stor möjlighet att fortsätta att stärka samarbetet mellan det offentliga, näringslivet och akademin. Detta är något som många menar måste till för att lösa komplexa samhällsutmaningar, men som i praktiken är svårt att få till. Stiftelsen har en gedigen erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan forskning, praktik och offentlig sektor och ser fram mot att bidra till nya partnerskap, säger Anna König Jerlmyr.



Arwidsonsstiftelsen, som fyller tio år 2024, grundades av entreprenören Per Arwidsson och hans hustru Birthe. Bland de många insatser stiftelsen gör finns journalistpriset Olle Bengtzonpriset samt en professur inom tillämpad stadsbyggnad på KTH. Stiftelsen är en katalysator för innovation, folkhälsa och stadsutveckling



– För mig som grundare har det varit viktigt att bygga och utveckla goda, hållbara livsmiljöer. Vår vision är att stiftelsen ska bidra till ett mer humant och i alla avseenden hållbart samhälle, där människor ges möjlighet att utveckla sin fulla potential. Jag tror på det goda exemplets makt, där vi genom projekt och samarbeten visar vägen med lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. Med Anna König Jerlmyr vid rodret är stiftelsen redo att fortsätta sin framgångsrika resa och möta nya utmaningar med en visionär och engagerad ledare, säger Per Arwidsson.



Anna König Jerlmyr tillträder sin roll i mars. Hon efterträder verksamhetschefen Kris Johnson-Jones som går vidare till nya uppdrag.

Ämnen