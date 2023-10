Den stora ränteuppgången är bakom oss, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Bild: iStock

Swedbank spår fortsatt stigande räntor – men snart vänder det

Ekonomi/Finansiering Under den senaste månaden har marknadsräntorna stigit markant, vilket har fortsatt pressa bolåneräntorna uppåt. Den största uppgången ligger bakom oss, men räkna med fortsatt mindre uppgång under hösten. Det visar Räntebladet, en analys från Swedbank.

Marknadsräntorna har pressats upp markant i Sverige och omvärlden. Utvecklingen drivs främst av USA där de förväntade räntesänkningarna från Federal Reserve skjutits på framtiden, som en följd av den motståndskraftiga ekonomin.



– Vi räknar med fortsatt strama signaler från centralbanker under hösten, vilket bidrar till att långräntor stiger något mer. Vår bedömning är dock att den stora ränteuppgången är bakom oss. Både Fed och ECB bör vara klara med sina höjningar och inleder i stället räntesänkningar under våren 2024. Vår centralbanksvy är mjukare än vad som är diskonterat på marknaderna, vilket talar för något lägre långräntor senare under prognosperioden, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.



En sista höjning av styrräntan att vänta från Riksbanken som, precis som väntat, höjde styrräntan till 4,00 procent i september och samtidigt skickade signaler om att ytterligare en höjning kan bli aktuell.



– Trots sjunkande inflation och ett försämrat konjunkturläge, räknar vi alltjämt med en sista räntehöjning från Riksbanken i november om 0,25 procentenheter. Motiven är fortsatt alltför högt inflationstryck och en svag krona, som riskerar att spä på inflationen ytterligare, säger Andreas Wallström.



Bolåneräntorna har stigit i linje med övriga marknadsräntor och de rörliga bolåneräntorna väntas passera 5 procent ungefär vid årsskiftet, då Riksbankens ränteförändringar bedöms få ungefär samma genomslag som tidigare.



– Vi räknar med fortsatt stigande bolåneräntor under hösten och reviderar även upp vår prognos för bundna bolåneräntor. Först till sommaren 2024 ser vi en ljusning som innebär att bolåneräntorna väntas börja sjunka, säger Andreas Wallström.

