Magnus Andersson, vd Aros Bostad. Bild: Aros bostad

Starkt resultat men avvaktande kundunderlag i Aros delårsrapport

Bolag Aros Bostadsutveckling AB omsättning ökar, projektmarginalerna ser bra ut och rörelseresultat är starkt under årets första kvartal. Bostadspriserna pekar svagt uppåt men marknaden och kunderna är fortfarande osäkra och avvaktande, vilket ger långa köpprocesser.

Aros Bostadsutvecklings omsättning ökar under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Även rörelsevinsten ökar och man spår starkare efterfrågan från 2024, enligt nyhetsbyrån Finwire. Omsättningen steg 160,0 procent till 389,2 miljoner kronor (149,7).



– Trots utmanande marknadsförutsättningar levererar Aros Bostad en ökad omsättning, bra marginaler och ett starkt rörelseresultat. Det strategiska beslutet att växla om vissa projekt till hyresrätter för att hantera marknadsnedgången gör att vi kan fortsätta starta bostadsprojekt och öka produktionsvolymerna, skriver Magnus Andersson i vd-kommentarerna.



Antalet sålda bostäder var 10 till antalet (93) medan andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion landade på 91 procent. Bruttovinsten hamnade på 75,4 miljoner kronor (40,3).



Rörelseresultatet steg till 48,8 miljoner kronor (20,8) och rörelsemarginalen var 12,5 procent (13,9), medan resultatet efter skatt slutade på 41,6 miljoner kronor (20,2). Resultat per aktie: 0,87 kronor (0,53).



– Framöver är det högt prioriterat för oss att starta nya bostadsrättsprojekt i takt med att marknaden återhämtar sig, så att vi kan möta den starkare efterfrågan vi bedömer kommer att finnas från 2024 och framåt, kommenterar Magnus Andersson.



Nyckeltal

Nettoomsättning 389,2

Bruttoresultat 75,4

Bruttomarginal 19,4%

Rörelseresultat 48,8

Rörelsemarginal 12,5%

Nettoresultat 41,6

Resultat per aktie, kronor 0,87

