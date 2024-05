SPP Fastigheter köper i Nacka och Haninge. Bild: SPP Fastigheter

SPP Fastigheter förvärvar två förskolor i Stockholm

Transaktioner SPP Fastigheter har förvärvat fastigheterna Nacka Tollare 1:427 samt Haninge Kolartorp 1:358.

Byggnaderna stod klara 2018/2019 och omfattar ca 2 200 kvm uthyrningsbar yta och förhyrs av Norlandia Förskolor AB på långa hyreskontrakt. Fastigheterna är belägna i bostadsutvecklingsområden i Haninge respektive Nacka kommun.

– Vi är glada över att ha förvärvat dessa två förskolor som utgör ett fint komplement till portföljens befintliga skol- och förskolefastigheter i starka demografiska lägen. Det är en institutionell produkt med långa hyresavtal som passar väl in i vår investeringsstrategi, säger Therese Lidén, Head of Transactions för Storebrand Fastigheter AB.



SPP Fastigheter har en core strategi och investerar inom diversifierade segment i fastigheter med goda lägen, där detta förvärv passar väl in. Tillträde skedde den 15 maj och säljare är Nordic Public Properties AB.



Morris, EY och WSP har varit rådgivare till SPP Fastigheter under transaktion.



Storebrand Fastigheter är ett dotterbolag till Storebrand Asset Management. Storebrand Fastigheter förvaltar fastighetsbolaget SPP Fastigheter som investerar i fastigheter, infrastruktur och skog.

Ämnen