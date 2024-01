SLP tecknar femårigt hyresavtal med ny hyresgäst och flyttar sitt kontor. Bild: SLP

SLP lämnar det egna kontoret – hyr ut 4 800 kvadratmeter

Uthyrning SLP har tecknat ett femårigt hyresavtal med by Crea avseende en yta om 4 800 kvadratmeter lager med tillhörande kontor och ett årligt hyresvärde om cirka 4,6 miljoner kronor.

Logistikfastigheten Segeholm 10 i Malmö, som i nuläget även inrymmer SLP:s kontor, lämpar sig väl för bolag som erbjuder så kallade "last mile-leveranser". Hela fastigheten är 12 400 kvadratmeter och med denna uthyrning är fastigheten fullt uthyrd. Beräknad inflyttning sker från och med augusti 2024.

– Vi är glada att kunna hälsa ännu en ny hyresgäst i form av by Crea välkomna till oss. Vi har sedan förvärvet av Segeholm 10 i juni 2020 succesivt förädlat fastigheten med investeringar i bland annat solceller, energilager, ledbelysning och laddstolpar. Fastigheten har även certifierats enligt miljöbyggnad iDrift nivå Silver samt har hållbar finansiering. Det som finns kvar att förädla är en byggrätt om cirka 3 000 kvadratmeter. I samband med denna uthyrning kommer vi att flytta vårt kontor till en grannfastighet med förädlingspotential som vi också äger, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.



SLP kommer under hösten att flytta sitt kontor till fastigheten Spillepengslyckan 10 i Malmö där renovering kommer ske av idag vakanta ytor.

– Vi ser väldigt mycket fram emot att flytta in i våra nya lokaler. Fastigheten är för oss en strategiskt belägen last mile-fastighet som dessutom är miljöcertifierad. Vi är väldigt nöjda med processen med SLP som varit både lyhörda och affärsmässiga, inte minst att SLP är beredda att lämna sitt eget kontor för att vi ska kunna optimera vår verksamhet, säger Alexandra Pettersson, vd på by Crea.

