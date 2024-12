Firdo i Helsingfors. Bild: Skanska

Skanska investerar en miljard kronor i nytt finländskt kontorsprojekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar 90 miljoner euro, cirka en miljard kronor, i ett kontorsprojekt i Helsingfors. Den 14 våningar höga byggnaden som kallas Firdo kommer att ha cirka 15 000 kvadratmeter omvandlingsbar och modern kontorsyta. Byggkontraktet är värt 55 miljoner euro, cirka 630 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för fjärde kvartalet 2024.

Kontorsbyggnaden kommer att byggas i Böle, Helsingfors, vilket är ett livligt område med utmärkt service och goda kollektivtrafikförbindelser. Byggnaden kommer att ha en mängd olika bekvämligheter såsom konferens- och loungeområden, restaurang, gym och inomhusparkering för cyklar.



Firdo har som mål att certifieras enligt WELL och LEED nivå Platinum. Byggnaden kommer att värmas och kylas med geotermisk energi och vid materialinköp kommer stor vikt läggas vid att minska koldioxidavtrycket.



Skanska Finland har tecknat ett trettonårigt hyresavtal för ett nytt huvudkontor i Firdo. Hyresavtalet omfattar cirka 5 500 kvadratmeter vilket motsvarar ungefär 37 procent av byggnaden. Skanska Finland förväntas flytta in i sitt nya huvudkontor under det andra kvartalet 2027.



Byggnationen planeras att starta i januari 2025 och kommer att vara slutförd under det andra kvartalet 2027.

