Fredrik Mässing, vd för Prisma Properties. Bild: Odel Film

Prisma tecknar långt hyresavtal i Eksjö

Uthyrning Prisma Properties har tecknat ett 20-årigt avtal med Food Folk Sverige AB, som driver McDonald’s i Sverige, om utveckling av en ny McDonald’s-restaurang i Prismas växande handelsplats i Eksjö. Det totala hyresvärdet uppgår till 28 miljoner kronor. Byggstart är planerad till det första kvartalet 2025 och restaurangen väntas slå upp portarna senare under året.

Den nya restaurangen kommer att vara belägen intill etablerade hyresgäster som Dollarstore, Jysk och Jem & Fix. Prisma har tidigare i år även tecknat avtal med Rusta om en ny butik i området, som väntas stå klar under det första kvartalet 2025.



McDonald’s i Sverige är på en expansionsresa med målet att växa med 30 nya restauranger de kommande fyra åren. Tillsammans fortsätter Prisma och Food Folk Sverige att identifiera attraktiva lägen för McDonald’s-restauranger runt om i Sverige och Norden.

– Vi är väldigt stolta över att än en gång få förtroendet att utveckla en McDonald’s-restaurang. Vårt samarbete bygger på ömsesidig tillit och kvalitet i varje del. Att Food Folk Sverige väljer Prisma som partner är ett kvitto på att vi lever upp till deras höga krav och att vi kan erbjuda dem attraktiva lägen runt om i Norden, säger Carsten Krebs, CDO, Prisma Properties.

– Vi har sökt efter rätt läge i Eksjö under en längre tid och vi är väldigt glada över den här möjligheten och samarbetet med Prisma. Nu ser vi fram emot att välkomna Eksjöborna till en restaurangupplevelse i toppklass! McDonald’s i Sverige är mitt i en kraftig expansionsfas, under nästa år ska vi öppna tio nya restauranger och lika många under året därpå. Det betyder att vi fortsatt söker attraktiva lägen i hela landet, säger Markus Åberg, Head of Property & Development för Food Folk Sverige.

Ämnen