Serneke Sveriges vd lämnar för Pandox

Bolag Mikael Hultqvist lämnar tjänsten som vd för Serneke Sverige för att bli SVP Property Management med övergripande ansvar för fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling på Pandox. Han kommer att ingå i Pandox koncernledning och börjar sin anställning senast i juni 2025. I samband med att Mikael Hultqvist lämnar Serneke tar Miikka Suominen från det nya ägarbolaget Mutares över som tf vd.

Mikael Hultqvist har omfattande och gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom bygg- och fastighetssektorn. Han kommer närmast från rollen som vd för Serneke Sverige och har dessförinnan arbetat i 14 år på Peab i olika chefspositioner.

– Jag är mycket glad över att vi lyckats rekrytera Mikael till Pandox. Lönsam fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling är centrala delar i vår verksamhet och med Mikaels kompetens kan vi ta ytterligare steg framåt. Mikael kombinerar djup teknisk och kommersiell kunskap med starka ledaregenskaper och har dessutom en personlighet som passar mycket väl in i vår organisation, säger Liia Nõu, vd för Pandox

– Det är med stor glädje och entusiasm jag ser fram emot mitt nya uppdrag. Med engagemang och driv kommer vi tillsammans fortsätta utveckla och förstärka Pandox position. Jag är tacksam för förtroendet och ser fram emot en spännande resa tillsammans med nya kollegor, säger Mikael Hultqvist.



Miikka Suominen, från det nya ägarbolaget Mutares, och styrelseordförande i Serneke Sverige kommer att axla rollen som tillförordnad vd.

– Under den tid jag har satt mig in i bolagets verksamhet har jag förstått att Mikael tillsammans med organisationen har åstadkommit mycket förändring som skapat förbättrade förutsättningar för oss att bygga mot framtiden. Jag vill tacka honom för hans insatser! Nu kommer vi att fortsätta det arbetet vidare mot en stabil och lönsam entreprenadrörelse, säger Miikka Suominen.

