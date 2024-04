Arkitektbild av Trollbärsvägens blivande förskola i Tynnered. Bild: Serneke

Serneke bygger ny förskola i Tynnered

Bygg/Arkitektur Serneke Sverige har tecknat avtal med Göteborgs stad om att bygga en ny förskola i Tynnered, Västra Frölunda. Arbetena inleds i maj och förskolan ska stå klar under hösten 2025.

Den nya förskolan på Trollbärsvägen i Tynnered får fem avdelningar och byggs i två plan samt källare. Entreprenaden omfattar bland annat sprängning, byggnation av två skyddsrum samt ett storkök. Byggnaden får en stomme av korslimmat trä och utvändigt görs ett omfattande arbete för att gestalta utemiljön med mycket planteringar och träarbeten.



– Vi ser fram emot att få genomföra detta totalentreprenadprojekt och under Q2 påbörja produktionen av denna fina förskola. Projektet är intressant och utmanande med bland annat skyddsrum, en stomme av KL-trä samt hårda krav på lufttäthet. Platsledningen i projektet har närmast arbetat tillsammans i projektet Capella i Karlastaden, vilket jag ser som en framgångsfaktor, säger Mikael Johansson, projektchef.



Markarbetena inleds under maj månad och under hösten 2025 ska den nya förskolan stå klar. Ordervärdet uppgår till cirka 47 miljoner kronor.

