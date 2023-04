Ilija Batljan, vd för SBB. Bild: SBB

SBB har slutfört finansiering på 11,6 miljarder kronor under Q1

Bolag SBB har slutfört refinansiering och ny finansiering på totalt 11,6 miljarder kronor under det första kvartalet.

Utav summan på 11,6 miljarder är 3,2 miljarder kronor ny finansiering uppger bolaget. Totalt användes 1,6 miljarder kronor för att återbetala obligationer.



SBB:s befintliga totala obligationsförfall för året är nu 2,2 miljarder kronor.



Vd:n Ilija Batljan berättar för Nyhetsbyrån Direkt att den nya finansieringen rör sig om bankfinansiering och inte obligationsfinansiering, men han vill inte gå in på detaljer kring villkoren.

– Det är väldigt bra villkor med normala marginaler. Det är lån från ett antal banker, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.



Han vill inte gå in på vilken ränta det rör sig om.

– Det har skett till bra villkor och det är blandade villkor från olika banker, men vi kommenterar inte det, säger han.



SBB meddelar även i en separat nyhet att man slutfört det andra tillträdet med Brookfield och erhållit 2,1 miljarder kronor i betalning. Betalningen är en del av den affär som bolaget kommunicerade i slutet av november förra året om en ovillkorad försäljning avseende en andel om 49 procent av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning till Brookfield för 9,2 miljarder kronor med tilläggsköpeskillingar om upp till ytterligare 1,2 miljarder kronor.



Affären genomförs i tre delar där den första delen genomfördes den 18 januari 2023, varigenom SBB erhöll 6,6 miljarder i kontant betalning. Den andra delen av affären genomfördes under fredagen och SBB erhöll ytterligare 2,1 miljarder i kontant betalning. Försäljningslikviden kommer att användas till att minska bolagets skuldsättning.



Den resterande betalningen från Brookfield kommer att ske efter att SBB:s interna omstrukturering av fastigheter med ett värde om 1,7 miljarder har slutförts. SBB förväntar sig att den interna omstruktureringen är klar innan sommaren.

